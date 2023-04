Juan Jesus: “Col Milan il segreto è la cazzimma. Io forte come Kim, dovranno temere Osimhen” (Di lunedì 17 aprile 2023) Juan Jesus parla in conferenza stampa Napoli-Milan alle ore 18.00. La sfida è valida per i quarti di Uefa Champions League. Il difensore partenopeo è atteso in conferenza stampa con Luciano Spalletti. Al difensore viene ricordato come la sua Roma riuscì a compiere l’impresa di ribaltare il risultato con il Barcellona, in una partita di cinque anni fa: “Questa volta potrebbe essere più semplice, anche perché quello era il Barcellona di Messi e Iniesta, ma è accaduto tanto tempo fa, ora penso solo al Napoli“. Juan Jesus ha fatto anche un appello ai tifosi che ritornano a tifare dopo la pace con De Laurentiis: “I tifosi ci hanno sempre aiutato. Se loro ci spingono per noi è più semplice. Vedete quello che è accaduto con la Juve, ci hanno dato una grande mano“. Il difensore sulla sfida con ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 17 aprile 2023)parla in conferenza stampa Napoli-alle ore 18.00. La sfida è valida per i quarti di Uefa Champions League. Il difensore partenopeo è atteso in conferenza stampa con Luciano Spalletti. Al difensore viene ricordatola sua Roma riuscì a compiere l’impresa di ribaltare il risultato con il Barcellona, in una partita di cinque anni fa: “Questa volta potrebbe essere più semplice, anche perché quello era il Barcellona di Messi e Iniesta, ma è accaduto tanto tempo fa, ora penso solo al Napoli“.ha fatto anche un appello ai tifosi che ritornano a tifare dopo la pace con De Laurentiis: “I tifosi ci hanno sempre aiutato. Se loro ci spingono per noi è più semplice. Vedete quello che è accaduto con la Juve, ci hanno dato una grande mano“. Il difensore sulla sfida con ...

