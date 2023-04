John Elkann: “La Juve nega ogni illecito”. Ringraziamenti ad Agnelli e ottimismo per il futuro (Di lunedì 17 aprile 2023) Il presidente di Exor, John Elkann, ringrazia Agnelli e parla delle difficoltà del club bianconero mentre sottolinea le sfide del calcio europeo continentale rispetto al potere finanziario della Premier League. John Elkann, presidente di Exor e della Juventus, ha inviato una lettera agli azionisti della holding in cui spiega le difficoltà affrontate dal club bianconero. Elkann ha ribadito che “la Juventus nega ogni illecito” e ha ringraziato il presidente dimissionario del club, Andrea Agnelli, per aver guidato la squadra verso numerosi successi in campo nazionale e internazionale: “Desidero ringraziare il Consiglio di Amministrazione della Juventus per aver agito con ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 17 aprile 2023) Il presidente di Exor,, ringraziae parla delle difficoltà del club bianconero mentre sottolinea le sfide del calcio europeo continentale rispetto al potere finanziario della Premier League., presidente di Exor e dellantus, ha inviato una lettera agli azionisti della holding in cui spiega le difficoltà affrontate dal club bianconero.ha ribadito che “lantus” e ha ringraziato il presidente dimissionario del club, Andrea, per aver guidato la squadra verso numerosi successi in campo nazionale e internazionale: “Desidero ringraziare il Consiglio di Amministrazione dellantus per aver agito con ...

