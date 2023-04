Jeep Avenger - Anche lelettrica colpisce nel segno - VIDEO

(Di lunedì 17 aprile 2023) Laelettrica convince ancora di più della termica, che abbiamo appena provato. Ed è tutto dire, perché col 1.2 a benzina è uscita a pieni voti dal nostro Centro prove. Altra notizia: laha già registrato 20 mila ordini in Europa, e in tempo breve, con il contrasto tra l'Italia, dove solo il 15% ha preferito la versione con la spina, e gli altri Paesi, dove l'elettrica è stata scelta dal 40% dei clienti. Si sa, da noi i pistoni sono duri a morire, e se il 3 cilindri avesse avutoun cambio automatico (è solo manuale) avrebbe potuto performare ancora meglio. Corpo e cuore d'Oltralpe. Facciamo un piccolo ripasso, allora, visto che di questo progetto ne abbiamo già lungamente parlato. La piattaforma è la e-CMP2 del gruppo PSA (Peugeot 208 in primis), che ha subito una profonda rivisitazione ...

Continua il momento di successo per, il nuovo SUV di segmento B del marchio americano di Stellantis che ha conquistato anche il titolo di Car of The Year 2023. La prima vettura full electric del brand statunitense sarà ...

