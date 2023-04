Jeep Avenger - Anche lelettrica colpisce nel segno - VIDEO (Di lunedì 17 aprile 2023) La Jeep Avenger elettrica convince ancora di più della termica, che abbiamo appena provato. Ed è tutto dire, perché col 1.2 a benzina è uscita a pieni voti dal nostro Centro prove. Altra notizia: la Avenger ha già registrato 20 mila ordini in Europa, e in tempo breve, con il contrasto tra l'Italia, dove solo il 15% ha preferito la versione con la spina, e gli altri Paesi, dove l'elettrica è stata scelta dal 40% dei clienti. Si sa, da noi i pistoni sono duri a morire, e se il 3 cilindri avesse avuto Anche un cambio automatico (è solo manuale) avrebbe potuto performare ancora meglio. Corpo e cuore d'Oltralpe. Facciamo un piccolo ripasso, allora, visto che di questo progetto ne abbiamo già lungamente parlato. La piattaforma è la e-CMP2 del gruppo PSA (Peugeot 208 in primis), che ha subito una profonda rivisitazione ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 17 aprile 2023) Laelettrica convince ancora di più della termica, che abbiamo appena provato. Ed è tutto dire, perché col 1.2 a benzina è uscita a pieni voti dal nostro Centro prove. Altra notizia: laha già registrato 20 mila ordini in Europa, e in tempo breve, con il contrasto tra l'Italia, dove solo il 15% ha preferito la versione con la spina, e gli altri Paesi, dove l'elettrica è stata scelta dal 40% dei clienti. Si sa, da noi i pistoni sono duri a morire, e se il 3 cilindri avesse avutoun cambio automatico (è solo manuale) avrebbe potuto performare ancora meglio. Corpo e cuore d'Oltralpe. Facciamo un piccolo ripasso, allora, visto che di questo progetto ne abbiamo già lungamente parlato. La piattaforma è la e-CMP2 del gruppo PSA (Peugeot 208 in primis), che ha subito una profonda rivisitazione ...

