James McAvoy star del remake di Speak No Evil, prodotto da Blumhouse (Di lunedì 17 aprile 2023) L'attore James McAvoy sarà il protagonista del nuovo film prodotto da Blumhouse, il remake del thriller danese Speak No Evil. James McAvoy sarà il protagonista del remake del thriller danese Speak No Evil, un nuovo film prodotto da Blumhouse. Il progetto permetterà all'attore di collaborare nuovamente con lo studio dopo aver realizzato insieme Split e Glass. Alla regia di Speak No Evil ci sarà James Watkins, già autore di The Woman In Black, che si occuperà anche della sceneggiatura. Universal distribuirà il film il 9 agosto 2024.

