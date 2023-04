Jacobs: «Lavoro sodo per arrivare pronto al Mondiale, vogliamo vincere per l’Italia» (Di lunedì 17 aprile 2023) «Non abbiamo ancora messo in calendario la prima gara all’aperto, ma non sarà prima della fine di maggio o primi di giugno». Lo ha detto il bi-olimpionico Marcell Jacobs in un’intervista a “Il Corriere della Sera”. «Stiamo lavorando sodo per arrivare pronti all’obiettivo: il Mondiale», ha aggiunto il 29enne sprinter delle Fiamme Oro. «Se correrò la staffetta? Sicuramente in Coppa Europa e ai Mondiali. A fine mese avremo un secondo raduno, poi spetterà al tecnico della Nazionale, in base alla programmazione che faremo con lui, decidere dove sarà più opportuno gareggiare. A Parigi correrei volentieri la 4×100 se lo consentissero i tempi, visto che dovrei anche correre i 100. vogliamo tutti la stessa cosa: vincere ancora per l’Italia». Marcell Jacobs è ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 aprile 2023) «Non abbiamo ancora messo in calendario la prima gara all’aperto, ma non sarà prima della fine di maggio o primi di giugno». Lo ha detto il bi-olimpionico Marcellin un’intervista a “Il Corriere della Sera”. «Stiamo lavorandoperpronti all’obiettivo: il», ha aggiunto il 29enne sprinter delle Fiamme Oro. «Se correrò la staffetta? Sicuramente in Coppa Europa e ai Mondiali. A fine mese avremo un secondo raduno, poi spetterà al tecnico della Nazionale, in base alla programmazione che faremo con lui, decidere dove sarà più opportuno gareggiare. A Parigi correrei volentieri la 4×100 se lo consentissero i tempi, visto che dovrei anche correre i 100.tutti la stessa cosa:ancora per». Marcellè ...

