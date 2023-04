Jacobs |  «Ho avuto troppa fretta di tornare | ora ho imparato la lezione» 

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 17 aprile 2023) Sul Corriere della Sera, Gaia Piccardi intervista Marcell, doppio oro olimpico a Tokyo. All’Europeo indoorè stato sconfitto da Ceccarelli. Gli viene chiesto cosa ha. «Tutte le cose che succedono, positive o negative, sono un insegnamento. Colgo questa sconfitta, una sconfitta travirgolette perché è pur sempre un argento per l’Italia, come uno sprone: ci sono sempre cose che non vanno comevorresti. Stiamo lavorando sodo per arrivare pronti all’obiettivo: il Mondiale». Come si gestiscono le fragilità di uno sprinter?: «Noi sprinter non ci reputiamo atleti fragili, lavoriamo ogni giorno in palestra e in pista portando il corpo al limite. È normale che si crei qualche complicanza, è lo sport». La stagione indoor ha dato asensazioni miste. «Venivo da tanti mesi senza ...