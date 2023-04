J Jesus | “Assenza Kim? Ho marcato Messi Milan? All’andata hanno giocato a fare un po’ di pomemica”

(Di lunedì 17 aprile 2023) Il Napoli è chiamato a ribaltare la sconfitta patita una settimana fa a San Siro, e a caricare la squadra di Spalletti ci pensa un leader come Juan. 90 minuti sono lunghi, e in una partita può succedere di tutto, specie se di Champions League. È questo il messaggio che manda Juanal Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serieAnews_com : ??#JuanJesus carica il #Napoli: 'Ho marcato Messi!' - Michele20600106 : @1926_cri Assenza di anguissa sarà tanta roba perché è fortissimo ma avremo un oshimen in più e tutto può succedere… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Bonomi: 'Napoli? Kim assenza pesante col Milan, ma Juan Jesus saprà farsi valere' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Bonomi: 'Napoli? Kim assenza pesante col Milan, ma Juan Jesus saprà farsi valere' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Bonomi: 'Napoli? Kim assenza pesante col Milan, ma Juan Jesus saprà farsi valere' -

Juan, chiamato domani a sostituire lo squalificato Kim, avverte il Milan che il Napoli è ... L'di Kim Quando Koulibaly è andato via lo scorso anno per la Coppa d'Africa eravamo terzi e ...... "E' un'molto pesante, visto il giocatore che abbiamo scoperto. Era già forte in Cina oggi è insuperabile. Ma c'è chi saprà sostituirlo, sono sicuro che Juansi farà valere". Un parere ...Ma è indubbio che la squadra azzurra ha patito l'del nigeriano, visto che anche ... Sono squalificati, e saranno sostituiti da Juane Ndombele o forse Elmas. Il primo ha ben figurato ...

L'EX - Bonomi: "Napoli Kim assenza pesante col Milan, ma Juan ... Napoli Magazine

Mauro Bonomi, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live su Radio Marte: "L’assenza di Kim nella gara con il Milan è ovviamente pesante, si tratta di un ottimo difensore c ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...