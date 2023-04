"Italiano grazie a Meloni". Il candidato indiano di FdI manda in tilt la sinistra (Di lunedì 17 aprile 2023) Sarbjeet Singh Multani, detto Kamal, ha 41 anni ed è originario dell'India. È candidato al consiglio comunale di Brescia alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio, dove il voto degli immigrati è particolarmente pesante visti i 40mila regolari su una popolazione di poco meno di 200mila. A sfidarsi per la carica di sindaco Laura Castelletti, vicesindaca, per il centrosinistra e il leghista Fabio Rolfi per il centrodestra. Kamal, che promuove la sua campagna elettorale a colpi di video social in cui spiccano ritmatissime musiche indiane, è candidato con Fratelli d'Italia al netto delle polemiche sollevate ogni due per tre dalla sinistra secondo cui il governo di centrodestra fa piombare l'Italia nel razzismo. Il candidato è in Italia da oltre 20 anni ed è impiegato in un'azienda ... Leggi su iltempo (Di lunedì 17 aprile 2023) Sarbjeet Singh Multani, detto Kamal, ha 41 anni ed è originario dell'India. Èal consiglio comunale di Brescia alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio, dove il voto degli immigrati è particolarmente pesante visti i 40mila regolari su una popolazione di poco meno di 200mila. A sfidarsi per la carica di sindaco Laura Castelletti, vicesindaca, per il centroe il leghista Fabio Rolfi per il centrodestra. Kamal, che promuove la sua campagna elettorale a colpi di video social in cui spiccano ritmatissime musiche indiane, ècon Fratelli d'Italia al netto delle polemiche sollevate ogni due per tre dallasecondo cui il governo di centrodestra fa piombare l'Italia nel razzismo. Ilè in Italia da oltre 20 anni ed è impiegato in un'azienda ...

