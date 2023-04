Italia Viva-Azione, Renzi: “Polemiche di basso livello, spero torni il buonsenso. Lo spazio politico c’è” (Di lunedì 17 aprile 2023) “Tanti in questi giorni, settimane, hanno fatto polemica, io non la farò. Credo che lo spazio politico per chi non vuole essere populista a sinistra o sovranista a destra, è uno spazio che c’è ed è importante”. Così Matteo Renzi a Cremona a margine dell’evento Confindustria giovani parlando della frattura con Carlo Calenda. In questi giorni ci sono state “Polemiche di basso livello”, a cui “noi non ci presteremo”, ha aggiunto. “Credo che chi butta fango su questo percorso allontani le tante ragazze e i tanti ragazzi che vogliono credere a un progetto riformista – ha concluso – sperando che torni il buonsenso e torni un rapporto diverso rispetto agli ultimi giorni”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) “Tanti in questi giorni, settimane, hanno fatto polemica, io non la farò. Credo che loper chi non vuole essere populista a sinistra o sovranista a destra, è unoche c’è ed è importante”. Così Matteoa Cremona a margine dell’evento Confindustria giovani parlando della frattura con Carlo Calenda. In questi giorni ci sono state “di”, a cui “noi non ci presteremo”, ha aggiunto. “Credo che chi butta fango su questo percorso allontani le tante ragazze e i tanti ragazzi che vogliono credere a un progetto riformista – ha concluso – sperando cheilun rapporto diverso rispetto agli ultimi giorni”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

