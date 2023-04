Italia, quale destino in Billie Jean King Cup 2023? Tra Slovacchia e prospettive future (Di lunedì 17 aprile 2023) Che l’Italia abbia superato il turno preliminare di Billie Jean King Cup è un fatto assodato. Che abbia sofferto particolarmente contro la Slovacchia, buona, ma non certo irresistibile come squadra, è un altro dato che andrà ai posteri nell’intervallo di tempo che va dalle qualificazioni alle finali. Da questi due temi si parte per analizzare il weekend della squadra che ha in Tathiana Garbin la capitana non giocatrice. Un primo giorno di ordinaria amministrazione, nella sostanza, si è trasformato in un secondo pieno di problemi. Tutto a partire dal fatto che Camila Giorgi ha dovuto dare forfait per problematiche di natura fisica. A cascata, il dover cambiare tutta la logica dei singolari in brevissimo tempo ha inevitabilmente creato problemi in più. Certo, un pizzico di fortuna sarebbe stata ideale ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023) Che l’abbia superato il turno preliminare diCup è un fatto assodato. Che abbia sofferto particolarmente contro la, buona, ma non certo irresistibile come squadra, è un altro dato che andrà ai posteri nell’intervallo di tempo che va dalle qualificazioni alle finali. Da questi due temi si parte per analizzare il weekend della squadra che ha in Tathiana Garbin la capitana non giocatrice. Un primo giorno di ordinaria amministrazione, nella sostanza, si è trasformato in un secondo pieno di problemi. Tutto a partire dal fatto che Camila Giorgi ha dovuto dare forfait per problematiche di natura fisica. A cascata, il dover cambiare tutta la logica dei singolari in brevissimo tempo ha inevitabilmente creato problemi in più. Certo, un pizzico di fortuna sarebbe stata ideale ...

