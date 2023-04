Italia-Polonia: Mattarella a palazzo presidenziale per incontro con Duda (Di lunedì 17 aprile 2023) Varsavia, 17 apr. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, è giunto al palazzo presidenziale per incontrare l'omologo polacco Andrezej Duda, all'inizio della sua Visita di Stato in Polonia, dopo aver visto ieri sera la collettività Italiana. Dopo gli onori militari, seguirà il colloquio tra i due Presidenti, che alle 12.30 rilasceranno dichiarazioni alla stampa. Per stasera è in programma il Pranzo di Stato, quindi domani Mattarella vedrà il Primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, e i presidenti della Camera, Elzbieta Witek, e del Senato, Tomasz Grodzki. Nel pomeriggio il Capo dello Stato sarà ad Auschwitz, dove deporrà una corona di fronte al Muro delle esecuzioni, quindi visiterà il Museo insieme alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Varsavia, 17 apr. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, accompagnato dalla figlia Laura, è giunto alper incontrare l'omologo polacco Andrezej, all'inizio della sua Visita di Stato in, dopo aver visto ieri sera la collettivitàna. Dopo gli onori militari, seguirà il colloquio tra i due Presidenti, che alle 12.30 rilasceranno dichiarazioni alla stampa. Per stasera è in programma il Pranzo di Stato, quindi domanivedrà il Primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, e i presidenti della Camera, Elzbieta Witek, e del Senato, Tomasz Grodzki. Nel pomeriggio il Capo dello Stato sarà ad Auschwitz, dove deporrà una corona di fronte al Muro delle esecuzioni, quindi visiterà il Museo insieme alle ...

Mattarella vola in Polonia: missione su guerra in Ucraina ed Europa ... 'La vostra presenza fornisce ai polacchi il volto dell'Italia con una immagine molto apprezzata e ...un valore cruciale alla luce del conflitto tra Russia e Ucraina per il ruolo chiave che la Polonia ... Presidente Mattarella in Polonia, oggi incontro con omologo Duda ...della Repubblica italiana Sergio Mattarella ha dato il via a una visita di tre giorni in Polonia ...è giunto domenica (16 aprile) a Varsavia dove ha salutato il personale dell'ambasciata d'Italia nella ... Migranti: Weber (Ppe), 'Italia va ringraziata e dev'essere aiutata' ...questa settimana un dibattito speciale al Parlamento Ue per cercare solidarietà verso l'Italia'. Lo ... Tutti i Paesi con un confine esterno ne stanno erigendo: la Grecia con la Turchia, la Polonia e la ... Mattarella in Visita di Stato nella Repubblica di Polonia (mi-lorenteggio.com) Roma, 17 aprile 2023 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in Visita di Stato nella Repubblica di Polonia (dal 16 al 19 aprile). Al suo arrivo a Varsavia ha incon ...