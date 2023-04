Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Italia penultima in Europa per la spesa dei fondi strutturali #ANSA - riga1952 : RT @LaNotiziaTweet: Italia sciupona coi fondi Ue. È penultima nella spesa. Peggio di noi solo la Spagna che è a quota 57%. A rischio decine… - nicolaebasta : RT @LaNotiziaTweet: Italia sciupona coi fondi Ue. È penultima nella spesa. Peggio di noi solo la Spagna che è a quota 57%. A rischio decine… - lore944 : RT @LaNotiziaTweet: Italia sciupona coi fondi Ue. È penultima nella spesa. Peggio di noi solo la Spagna che è a quota 57%. A rischio decine… - nino_pitrone : RT @Patty66509580: Italia sciupona coi fondi Ue. È penultima nella spesa. Peggio di noi solo la Spagna che è a quota 57%. A rischio decine… -

L', che lo scorso ottobre aveva speso poco oltre il 50% delle risorse, negli ultimi mesi ha fatto uno scatto in avanti ma si trova ancora sotto la media europea, che si attesta attorno al 76%. ...Restano, eccezionalmente, due posizioni, perché il Vicenza, fresco di vittoria in Coppa... ci sono sette punti tra Trento e Triestina (ora). GIRONE B Reggiana in B. Sono qualificate ...Pareggio esterno, sabato pomeriggio a Cagliari, per l' HC Bra . Nellagiornata d'andata della A Elite di Hockey su prato, i gialloneri hanno impattato per 1 - 1 ... i Campioni d'in ...

Italia penultima in Europa per la spesa dei fondi strutturali - Altre notizie Agenzia ANSA

BRUXELLES - Alla fine dello scorso dicembre l'Italia ha speso il 62% delle risorse fornite dai fondi strutturali europei della programmazione 2014-2020, collocandosi al penultimo posto della ...C'è un problema per il parco circolante delle moto in Italia: il 35% ha tra 10 e 20 anni di vita e solo il 27% ha meno di 10 anni.