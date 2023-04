Israele, a Gerusalemme riprende il processo contro Netanyahu (Di lunedì 17 aprile 2023) riprende oggi in Tribunale a Gerusalemme il processo a carico del premier Benyamin Netanyahu accusato di corruzione, frode e abuso di potere in 3 distinti casi. Tuttavia, a differenza del precedente ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 aprile 2023)oggi in Tribunale aila carico del premier Benyaminaccusato di corruzione, frode e abuso di potere in 3 distinti casi. Tuttavia, a differenza del precedente ...

Israele, a Gerusalemme riprende il processo contro Netanyahu Riprende oggi in Tribunale a Gerusalemme il processo a carico del premier Benyamin Netanyahu accusato di corruzione, frode e abuso di potere in 3 distinti casi. Tuttavia, a differenza del precedente iter processuale, i giudici ...