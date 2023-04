Isola dei Famosi | lo spoiler involontario di Ilary Blasi su un concorrente

(Di lunedì 17 aprile 2023) Tutto pronto, questa sera partirà la nuova edizione de L’deicondotta come sempre da. Quest’ultima, infatti, ha rilasciato una lunga intervista dalla sua cara amica Silvia Toffanin, a Verissimo, e per l’occasione ha parlato molto del progetto Mediaset. Vediamo cosa ha detto. Poco spazio per la vita privata, molto per quella L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : Lo scoop di @ninofrassicaoff: Alvaro Fazio nel cast ufficiale della nuova edizione dell'isola dei Famosi. #CTCF - MarcoFattorini : #Taiwan produce il 90% dei chip mondiali più sofisticati. Cosa succederebbe se l'isola finisse sotto il controllo c… - Nic_dls00 : L'isola dei Famosi 2024... Quale sarà il motto che userà Ilary Blasi? #Isola #IsolaDeiFamosi #Canale5 #Mediaset - napoliforever89 : RT @alessiolupo99tw: Qual'è il vostro toto-ascolti per la prima puntata della nuova edizione dell'#isola dei famosi questa sera? #donnalis… - GossipOne_it : 'Andrea Lo Cicero svela il suo timore per l'Isola dei Famosi: 'È una situazione molto estrema'' #gfvip… -

...conseguenze finiscono per frenare "le potenzialità di crescita" e rilancio dell'economia dell'.denunciato questo annuncio come contradditorio rispetto al mancato raggiungimento da parte...Chi è Andrea Lo Cicero, ex rugbista e conduttore tra i nuovi naufraghi dell'Famosi 2023. Ex pilastro della L'articolo Andrea Lo Cicero, chi è l'ex rugbista e conduttore all'Famosi 2023: vita privata, moglie, figli proviene da True ...La naufraga tra i protagonisti della nuova edizione del reality show presentato da Ilary Blasi al via lunedì 17 aprile. Annunciata nel cast dell''Famosi', Cristina Scuccia sarà una nuova naufraga del reality condotto da Ilary Blasi dal prossimo 17 aprile in prima serata su Canale 5. La cantante, che appena qualche mese fa aveva ...

Isola dei famosi, gaffe a Verissimo: spunta un naufrago che non appare tra i concorrenti leggo.it

Helena Prestes non si nasconde: ecco perchè ha deciso di prendere parte al reality Cos’ha spinto la modella brasiliana a prendere parte a L’Isola dei Famosi A parlarne è stata lei stessa a poche ore ...Nei file trafugati al Pentagono citati anche i i palloni spia chiamati con i nomi di mafiosi. Intanto la US Navy mostra la bandiera nello Stretto di Taiwan ...