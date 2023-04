Isola dei Famosi, i naufraghi divisi in tribù: ecco da chi saranno composte! (Di lunedì 17 aprile 2023) Per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi ci sarà un'importante novità: i naufraghi saranno divisi in tre tribù. Vediamole insieme! Leggi su comingsoon (Di lunedì 17 aprile 2023) Per la nuova edizione de L'deici sarà un'importante novità: iin tre. Vediamole insieme!

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : #Taiwan produce il 90% dei chip mondiali più sofisticati. Cosa succederebbe se l'isola finisse sotto il controllo c… - Pall_Gonfiato : Isola dei Famosi, si parte questa sera. Cristina Scuccia: 'Non indosserò il bikini, ho trovato una soluzione più ad… - Silviab1330 : RT @Marta742648331: sto passando dal ridere per tavax all’isola al piangere con i video dei corvi, però tutto bene #incorvassi https://t.… - soundsblogit : Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi: l’ex Suor Cristina nel reality show di Canale 5 - smie7nik : RT @VogliaZebra_net: Mesi di radicalizzazione e addestramento. Oggi Coso è pronto per la sua missione suicida a L’Isola dei Tesori https://… -