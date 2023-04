Isola dei Famosi, giallo a poche ore dalla diretta: proprio davanti a Ilary Blasi... (Di lunedì 17 aprile 2023) Piccola svista a Verissimo. Approfittando della presenza di Ilary Blasi nello studio di Canale 5, Silvia Toffanin ha mandato in onda le anticipazioni sul cast ufficiale de L'Isola dei Famosi. Tra questi è apparso Gianmaria Sainato. Il modello e influencer, che in passato ha avuto una relazione con Tommaso Zorzi, non è nella lista ufficiale dei concorrenti. Eppure era presente nel filmato di presentazione. Cosa c'è dietro? Tanti i sospetti. Tra questi la possibilità che possa entrare successivamente a far parte del cast del reality show. Al momento a tuffarsi dall'elicottero, per approdare sulle spiagge di Cayo Cochinos e con l'obiettivo di vincere il montepremi finale di 100mila euro in gettoni d'oro, sono 16 vip. Per la "Tribù delle donne" ci sono Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, Pamela Camassa, Corinne ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Piccola svista a Verissimo. Approfittando della presenza dinello studio di Canale 5, Silvia Toffanin ha mandato in onda le anticipazioni sul cast ufficiale de L'dei. Tra questi è apparso Gianmaria Sainato. Il modello e influencer, che in passato ha avuto una relazione con Tommaso Zorzi, non è nella lista ufficiale dei concorrenti. Eppure era presente nel filmato di presentazione. Cosa c'è dietro? Tanti i sospetti. Tra questi la possibilità che possa entrare successivamente a far parte del cast del reality show. Al momento a tuffarsi dall'elicottero, per approdare sulle spiagge di Cayo Cochinos e con l'obiettivo di vincere il montepremi finale di 100mila euro in gettoni d'oro, sono 16 vip. Per la "Tribù delle donne" ci sono Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, Pamela Camassa, Corinne ...

