Isola dei Famosi 2023, stasera la prima puntata su Canale 5: quello che c'è da sapere sulla nuova edizione (Di lunedì 17 aprile 2023) stasera 17 aprile su Canale 5 va in onda la prima puntata dell'Isola dei Famosi 2023: ecco tutte le novità di questa edizione stasera lunedì 17 aprile, in prima serata su Canale 5, prende il via L'Isola dei Famosi 2023. Tra le novità di questa diciassettesima edizione, c'è la divisione iniziale dei naufraghi in tre tribù. Ecco chi sono i concorrenti del survival game e cosa ci aspetta questa sera. Ilary Blasi presenta questa edizione dell'Isola dei Famosi, la conduttrice si trova per il terzo hanno consecutivo alla guida del reality. Al suo fianco, in studio, ci saranno due opinionisti, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 aprile 2023)17 aprile su5 va in onda ladell'dei: ecco tutte le novità di questalunedì 17 aprile, inserata su5, prende il via L'dei. Tra le novità di questa diciassettesima, c'è la divisione iniziale dei naufraghi in tre tribù. Ecco chi sono i concorrenti del survival game e cosa ci aspetta questa sera. Ilary Blasi presenta questadell'dei, la conduttrice si trova per il terzo hanno consecutivo alla guida del reality. Al suo fianco, in studio, ci saranno due opinionisti, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : #Taiwan produce il 90% dei chip mondiali più sofisticati. Cosa succederebbe se l'isola finisse sotto il controllo c… - EmanuelaSono : RT @newyorker01: finito lo squallore del GFvip ricomincia quello dell’Isola dei Famosi (dal 2003). Mediaset una fucina di profonda cultura.… - fabiofabbretti : Stasera parte l'#Isola con lo sbarco in Honduras delle tre tribù. Ospiti in studio Balestri e Simon & the Stars… - Giusi2023 : #isola stasera comincia l isola dei famosi spero non si raggiungono livelli di tossicita come nell ultimo gfvip - ragusaoggi : L’isola dei famosi andrà in onda a partire da lunedì 17 aprile su Canale 5, ma Cristina Scuccia non ha intenzione d… -