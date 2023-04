Isola dei Famosi 2023 nomination 17 aprile | chi sono i nominati della prima puntata

(Di lunedì 17 aprile 2023)dei17Ilary Blasi riapre su Canale 5 la nuova edizione del reality in scena come sempre in Honduras. In studio, gli opinionisti Vladimir Luxuria e per lavolta Enrico Papi. I 16 naufraghi sulle spiagge di Cayo Cochinosdivisi in tre tribù. “Tribù delle donne”: Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, Pamela Camassa, Corinne Clery, Claudia Motta, Helena Prestes e Cristina Scuccia. “Tribù degli uomini”: Christopher Leoni, Andrea Lo Cicero e Marco Predolin. “Tribù delle coppie”: Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, Marco Mazzoli e Paolo Noise e i Jalisse. Soltanto un naufrago vincerà, ma è ancora presto per guardare al traguardo finale. Intanto scopriamo chii ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : ‘Ndrangheta a Milano, 20 anni al figlio del boss della Comasina Pepè Flachi. Franco Terlizzi, ex naufrago dell’Isol… - MedInfinityIT : Fan dei culurgiones, palesatevi! ?? Twittate con #IsolaParty per interagire in diretta con noi! Seguite QUI e ORA… - MarcoFattorini : #Taiwan produce il 90% dei chip mondiali più sofisticati. Cosa succederebbe se l'isola finisse sotto il controllo c… - roxymama99 : Ma quello dei Jalisse e` completamente infangato hahahhahaha?????? #isola #isoladeifamosi - Kaos1078 : @ingobbito @FBiasin @beppesevergnini hanno preferito guardare l isola dei famosi -

Ilary Blasi ha dato il via alla nuova edizione dell 'Famosi con una battuta al vetriolo all'ex marito Francesco Totti , mascherata magistralmente con un riferimento a un altro ex, Nicola Savino, che ha lasciato il ruolo di opinionista a Enrico ...Ilary Blasi come Crudelia De Mon. Abito nero e bianco, pettinata come il personaggio Disney per la prima de L'Famosi . Sorridente, nuovamente felice e provocatoria. Si lo è stata. Basta vederla e ascoltarla: 'È un anno esatto che non ci vediamo. Ci siamo lasciati con un claim: 'Tutto può cambiare'. ...La prima puntata dell'Famosi è tutta dedicata alla presentazionenuovi naufraghi di questa edizione guidata, ancora una volta, da Ilary Blasi . Tra i concorrenti più attesi, senza ombra di dubbio, c'è la ...

Corinne Clery all'Isola dei Famosi, il figlio con cui non parla più e l'ex fidanzato che l'aggredì a 15 anni b ilmessaggero.it

(Adnkronos) – Comincia l’Isola dei Famosi 2023 su Canale 5 e Ilary Blasi esordisce con una frecciata indirizzata a Francesco Totti. “Tante cose sono cambiate da un anno a questa parte, come sapete un ...Su Totti e Noemi, la crisi e il divorzio Ilary Blasi non ha proferito parola a Verissimo, ma in studio qualcosa dell'ultimo difficile anno la conduttrice dell'Isola dei famosi lo ha… Leggi ...