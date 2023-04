Isola dei famosi 2023, Ilary Blasi e la frecciata a Totti (Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) – Comincia l’Isola dei famosi 2023 su Canale 5 e Ilary Blasi esordisce con una frecciata indirizzata a Francesco Totti. “Tante cose sono cambiate da un anno a questa parte, come sapete un uomo che era al mio fianco oggi non c’è più….parlo di Nicola Savino che ci sta seguendo da casa!”, dice la conduttrice con le parole dedicate all’ex partner di lavoro. Le parole, però, sono cucite su misura per Francesco Totti. Rispetto ad un anno fa, la showgirl e dall’ex capitano della Roma si sono separati: la fine del matrimonio, ovviamente al centro del gossip e delle cronache, si snoda attraverso appuntamenti periodici in tribunale. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) – Comincia l’deisu Canale 5 eesordisce con unaindirizzata a Francesco. “Tante cose sono cambiate da un anno a questa parte, come sapete un uomo che era al mio fianco oggi non c’è più….parlo di Nicola Savino che ci sta seguendo da casa!”, dice la conduttrice con le parole dedicate all’ex partner di lavoro. Le parole, però, sono cucite su misura per Francesco. Rispetto ad un anno fa, la showgirl e dall’ex capitano della Roma si sono separati: la fine del matrimonio, ovviamente al centro del gossip e delle cronache, si snoda attraverso appuntamenti periodici in tribunale. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : ‘Ndrangheta a Milano, 20 anni al figlio del boss della Comasina Pepè Flachi. Franco Terlizzi, ex naufrago dell’Isol… - MedInfinityIT : Fan dei culurgiones, palesatevi! ?? Twittate con #IsolaParty per interagire in diretta con noi! Seguite QUI e ORA… - MarcoFattorini : #Taiwan produce il 90% dei chip mondiali più sofisticati. Cosa succederebbe se l'isola finisse sotto il controllo c… - Arwen19887 : Ecco la zeppata di luxuria:' basta che non fanno la fine dei cugini di campagna '. ???????? Volo ?? #isola #isoladeifamosi - Filifilippo3333 : Se la figlia dei jalisse vuole invitarmi a qualche festa …… :) #Isola -