Isola dei famosi 2023 | Ilary Blasi e la frecciata a Totti

(Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) - Comincia l'deisu Canale 5 eesordisce con unaindirizzata a Francesco. "Tante cose sono cambiate da un anno a questa parte, come sapete un uomo che era al mio fianco oggi non c'è più....parlo di Nicola Savino che ci sta seguendo da casa!", dice la conduttrice con le parole dedicate all'ex partner di lavoro. Le parole, però, sono cucite su misura per Francesco. Rispetto ad un anno fa, la showgirl e dall'ex capitano della Roma si sono separati: la fine del matrimonio, ovviamente al centro del gossip e delle cronache, si snoda attraverso appuntamenti periodici in tribunale. Le parole della conduttrice rimbalzano su Twitter e monopolizzano l'attenzione di molti utenti, come dimostrano i ...

Ilary Blasi ha dato il via alla nuova edizione dell 'Famosi con una battuta al vetriolo all'ex marito Francesco Totti , mascherata magistralmente con un riferimento a un altro ex, Nicola Savino, che ha lasciato il ruolo di opinionista a Enrico ...Ilary Blasi come Crudelia De Mon. Abito nero e bianco, pettinata come il personaggio Disney per la prima de L'Famosi . Sorridente, nuovamente felice e provocatoria. Si lo è stata. Basta vederla e ascoltarla: 'È un anno esatto che non ci vediamo. Ci siamo lasciati con un claim: 'Tutto può cambiare'. ...La prima puntata dell'Famosi è tutta dedicata alla presentazionenuovi naufraghi di questa edizione guidata, ancora una volta, da Ilary Blasi . Tra i concorrenti più attesi, senza ombra di dubbio, c'è la ...

In prima serata su Canale 5 parte la nuova edizione de "L’Isola dei Famosi". Al timone del programma, per il terzo anno consecutivo, c’è Ilary Blasi. Inviato speciale in Honduras Alvin. In studio gli ...Cristina Scuccia sbarca ufficialmente tra le naufraghe de "L'Isola dei Famosi" 2023. L'ormai ex Suor Cristina nella sua presentazione parla della sua nuova avventura in Honduras come di "Una rinascita ...