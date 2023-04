Isola dei Famosi 2023, diretta prima puntata (Di lunedì 17 aprile 2023) Ilary Blasi - Isola dei Famosi 2023 Ci siamo: è tempo di Isola dei Famosi. Scatta la 17° edizione del reality con i naufraghi e qui su DavideMaggio.it prende il via il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della prima puntata. Isola dei Famosi 2023: la diretta minuto per minuto della prima puntata 21.45: Con le immagini delle vecchie Isole, inizia la nuova edizione dalla voce dello “Spirito dell’Isola”. Poi la sigla. 21.48: Si accendono le luci in studio, arriva una “biondissima” Ilary Blasi, che saluta subito l’uomo che non ha più al suo ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 17 aprile 2023) Ilary Blasi -deiCi siamo: è tempo didei. Scatta la 17° edizione del reality con i naufraghi e qui su DavideMaggio.it prende il via il liveblogging per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso delladei: laminuto per minuto della21.45: Con le immagini delle vecchie Isole, inizia la nuova edizione dalla voce dello “Spirito dell’”. Poi la sigla. 21.48: Si accendono le luci in studio, arriva una “biondissima” Ilary Blasi, che saluta subito l’uomo che non ha più al suo ...

