Isola dei famosi 2023 | clamoroso spoiler involontario di Ilary Blasi | cosa è successo a Verissimo

(Di lunedì 17 aprile 2023) Nel corso dell’ultima puntata di, Silvia Toffanin ha ricevuto nel suo salotto la sua cara amica.infatti è arrivata nello studio non per parlare del suo matrimonio naufragato con Totti ma bensì per anticipare qualche piccolo dettaglio sulla prossima edizione de l’dei. Il reality partirà sulla rete ammiraglia stasera, lunedì L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : Lo scoop di @ninofrassicaoff: Alvaro Fazio nel cast ufficiale della nuova edizione dell'isola dei Famosi. #CTCF - MarcoFattorini : #Taiwan produce il 90% dei chip mondiali più sofisticati. Cosa succederebbe se l'isola finisse sotto il controllo c… - palabritadepape : RT @lastoriadioggi: #17aprile 1961 inizia l’invasione della baia dei Porci, un tentativo di rovesciamento del governo cubano presieduto da… - ThePhotoHour : RT @fotoedarte: Delizia dei giardinieri #digitalart #painting #italia #thephotohour #journey #traveler #travelbytrain #arte #streetphotogra… - TrendOnline : L'ex Suor Cristina, è pronta a partire per l'Isola dei Famosi 2023: la 34enne siciliana si racconta alla vigilia de… -

Ma consigliamo anche una visita al vicino Lago d'Orta con la suadi San Giulio, l' "del ... Nei pressiNavigli c'è anche il parco della Resistenza, dedicato ai martiri di Tibaldi, ...... che ha già portato a sfondare quota 500 mila firme in Italia, molte arrivate dall'. "La ... Sappiamo che non basta e per questo continueremo la mobilitazione nazionale a tutelacibi sani". ...I pezzi forti sono i due Jalisse , entrati nel noverofamosi non tanto per aver vinto Sanremo ... dopo essersi vaccinato per partecipare all'ha tenuto a precisare che 'coloro che mi danno del ...

Isola dei famosi, gaffe a Verissimo: spunta un naufrago che non appare tra i concorrenti leggo.it

Anticipazioni sul cast de L’isola dei famosi 2023, possibili sorprese dell'ultima ora e il caso di Gianmaria Sainato: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova edizione del reality show di Canale 5.Intervistata dalla sua amica Silvia Toffanin nei salottini di "Verissimo", Ilary Blasi ha deciso di concentrare la sua intervista su "L'isola dei famosi".