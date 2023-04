Isola dei Famosi 2023 | anticipazioni prima puntata stasera 17 aprile | il cast | gli opinionisti

(Di lunedì 17 aprile 2023), lunedì 17, su Canale 5 alle 21.40 andrà in onda ladella nuova edizione dell’deicon al timone Ilary Blasi e comeVladimir Luxuria e la new entry Enrico Papi, che ha preso il posto che lo scorso anno fu di Nicola Savino. In collegamente dall’Honduras il bravo Alvin, che anche lo scorso anno ha ricoperto il ruolo di inviato dell’dei. Il reality show più avventuroso della televisione italiana andrà in onda ogni lunedì inserata su Canale per un totale di otto puntate che potrebbero diventare di più qualora l’riscontrasse una grande successo di pubblico.dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : Lo scoop di @ninofrassicaoff: Alvaro Fazio nel cast ufficiale della nuova edizione dell'isola dei Famosi. #CTCF - MarcoFattorini : #Taiwan produce il 90% dei chip mondiali più sofisticati. Cosa succederebbe se l'isola finisse sotto il controllo c… - stefaniafaffi15 : RT @Vale22046: L'isola Bella (lago Maggiore) è un capolavoro italiano e tra palazzi e parchi meravigliosi vivono dei bellissimi pavoni bian… - Gazzettino : #cristina scuccia all'#isola dei famosi, l'abbandono del velo e perché non indosserà il bikini - oridani__ : RT @machittesencul4: finalmente stasera torna l’isola dei famosi e io aspetto solo lei -

Che numeri! Starship ha numeri da guinnessprimati: è il razzo più grande che sia stato mai ... Secondo il piano di volo, Starship dovrebbe sorvolare l'di Cuba, attraversare l'Oceano Atlantico ...... 'Isabel, la mia principessa' Nel salotto di Silvia Toffanin anche la collega e amica Ilary Blasi, che ha svelato alcuni dettagli della nuova edizione de 'L'famosi', in partenza lunedì 17 ...Nonostante l'Famosi 2023 non sia nemmeno cominciata, si parla già del possibile vincitore : chi è il più quotato di questa nuova edizione in partenza Scopriamolo insieme. VincitoreFamosi 2023:...

Cristina Scuccia, in passato nota come Suor Cristina, entra nel cast dell'Isola dei Famosi 2023 che partirà il 17 aprile. Diventata famosa a The voice of Italy, dopo aver ...Isola dei Famosi è pronta a ripartire con la nuova edizione che avrà inizio il prossimo lunedì 17 aprile in prima serata su Canale 5. Dopo l'ufficializzazione del cast, si sono fatti strada sui siti d ...