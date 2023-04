Isee, cosa cambia per il calcolo del nuovo Reddito di cittadinanza (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Reddito di cittadinanza ha i mesi contati: alla fine del 2023 verrà sostituito non dalla MIA come precedentemente annunciato, ma dalla Garanzia per l’inclusione, il nuovo aiuto economico previsto dal decreto Lavoro. Accanto alla misura che sostituirà il RdC, prenderanno forma anche due nuovi strumenti di sostegno che prevedono l’erogazione di importi più bassi: uno transitorio per chi ha firmato un Patto per il Lavoro e un altro per chi è in una condizione di povertà. Garanzia per l’inclusione, i nuovi requisiti Isee La Garanzia per l’inclusione fissa requisiti Isee diversi e restrittivi rispetto a quelli validi per il Reddito di cittadinanza. La soglia Isee per accedere al nuovo beneficio economico scende a 7.200 euro, anziché ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 aprile 2023) Ildiha i mesi contati: alla fine del 2023 verrà sostituito non dalla MIA come precedentemente annunciato, ma dalla Garanzia per l’inclusione, ilaiuto economico previsto dal decreto Lavoro. Accanto alla misura che sostituirà il RdC, prenderanno forma anche due nuovi strumenti di sostegno che prevedono l’erogazione di importi più bassi: uno transitorio per chi ha firmato un Patto per il Lavoro e un altro per chi è in una condizione di povertà. Garanzia per l’inclusione, i nuovi requisitiLa Garanzia per l’inclusione fissa requisitidiversi e restrittivi rispetto a quelli validi per ildi. La sogliaper accedere albeneficio economico scende a 7.200 euro, anziché ...

