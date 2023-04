Irpinia-Sannio | le aree interne ripartono grazie alle stabilizzazioni nella sanità pubblica

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPrecari assunti all’Asl di Benevento, il frutto di una battaglia Cisl Fpvede stabilizzati circa 30 lavoratori con diverse qualifiche professionali. “Da quei confronti serrati talvolta aspri è nata la delibera di stabilizzazione dei precari – spiega Massimo Imparato segretario generale Cisl Fp– Queste assunzioni non erano un fatto certo o scontato e ne siamo soddisfatti, tuttavia ci chiediamo come mai questa opportunità sia stata concessa solo a 3 oss e non a tutta la platea di operatori socio sanitari che hanno maturato i requisiti, siamo convinti, però, che il management presto rivolgerà attenzione a tutti quegli Oss che come gli stabilizzati hanno le carte in regola per l’assunzione”. Con questa delibera le...