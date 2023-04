Ipotesi bonus qualificazione Champions per la squadra: l'Inter avrebbe smentito (Di lunedì 17 aprile 2023) Ricordiamo ancora una volta che, dopo l'indiscrezione diffusa dalla Gazzetta dello Sport, da Sportmediaset è arrivata notizia secondo cui il club avrebbe già smentito l'Ipotesi dell'introduzione del ... Leggi su it.blastingnews (Di lunedì 17 aprile 2023) Ricordiamo ancora una volta che, dopo l'indiscrezione diffusa dalla Gazzetta dello Sport, da Sportmediaset è arrivata notizia secondo cui il clubgiàl'dell'introduzione del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FMatino : Ipotesi bonus qualificazione Champions per la squadra: l'Inter avrebbe smentito - yassine01937035 : RT @theMilanZone_: Possibile cessione in estate per #CDK e #Origi? Considerando che il #Milan ha investito 32 mln + bonus per l'ex Bruges,… - theMilanZone_ : Possibile cessione in estate per #CDK e #Origi? Considerando che il #Milan ha investito 32 mln + bonus per l'ex Bru… - NicolaFlorio4 : Possibile cessione in estate per #DeKetelaere e #Origi? Considerando che il #Milan ha investito 32 mln + bonus per… - filoni_diletta : Possibile cessione in estate per #DeKetelaere e #Origi? Considerando che il #Milan ha investito 32 mln + bonus per… -