iPhone 15: niente più pulsanti allo stato solido (Di lunedì 17 aprile 2023) TecnoAndroid Il nuovo modello di casa Apple, iPhone 15 probabilmente uscirà insieme al nuovo sistema operativo iOS 17 a settembre 2023. Il nuovo modello presenterà delle novità importanti come l’aggiunta di una nuova versione. iPhone 15, oltre le ormai famose versioni Pro e Pro Max ne avrà un’altra, chiamata Ultra con processore più potente e display più grande. Inoltre la casa di Cupertino dirà addio alla porta di ricarica Lightning in favore di quella USB-C. Ma la novità più strabiliante doveva riguardare l’introduzione dei pulsanti allo stato solido, ossia dei pulsanti che non presentano parti mobili ma aree sensibili al tocco da utilizzare per impartire dei comandi. Una similitudine calzante sarebbe il tasto Home introdotto da Apple con iPhone ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 17 aprile 2023) TecnoAndroid Il nuovo modello di casa Apple,15 probabilmente uscirà insieme al nuovo sistema operativo iOS 17 a settembre 2023. Il nuovo modello presenterà delle novità importanti come l’aggiunta di una nuova versione.15, oltre le ormai famose versioni Pro e Pro Max ne avrà un’altra, chiamata Ultra con processore più potente e display più grande. Inoltre la casa di Cupertino dirà addio alla porta di ricarica Lightning in favore di quella USB-C. Ma la novità più strabiliante doveva riguardare l’introduzione dei, ossia deiche non presentano parti mobili ma aree sensibili al tocco da utilizzare per impartire dei comandi. Una similitudine calzante sarebbe il tasto Home introdotto da Apple con...

