"Io ti dico sì". Scelta Nicole a UeD, altro che dubbi: tronista e studio spiazzati (Di lunedì 17 aprile 2023) Nicole, la Scelta a UeD si avvicina. Anche per quanto riguarda il tono classico, infatti, siamo alle battute finali di questa edizione e infatti già si inizia a parlare (o meglio a mormorare) dei prossimi protagonisti. Dopo Federico e Lavinia, tra poco è il turno di Luca e di Nicole. Anche loro come i precedenti tronisti usciranno dagli studi di Maria De Filippi innamorati, mano nella mano con i rispettivi corteggiatori scelti? Di sicuro in queste ultime settimane l'attenzione è rivolta alle ultime vicende che hanno visto coinvolta Nicole. Il suo percorso va infatti avanti tra alti e bassi e anche tante polemiche. Non solo lo scontro acceso con Roberta Di Padua, protagonista del Trono over, è anche scoppiato il cosiddetto 'biglietto-gate' con Andrea. Leggi anche: "Finisce qui". Uomini e Donne, anticipazioni bomba ...

