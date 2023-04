Inzaghi non unico responsabile: giocatori dell’Inter sotto accusa – CdS (Di lunedì 17 aprile 2023) Vero che a pagare è sempre l’allenatore e in questo caso specifico Simone Inzaghi sembrerebbe essere al centro del mirino, ma in realtà come specificato anche dal Corriere dello Sport questa mattina, anche i giocatori dell’Inter sono sotto accusa da parte della società. NON SOLO L’ALLENATORE – La società dell’Inter punta il dito non solo “contro” mister Simone Inzaghi, ma anche sui giocatori. Non sono esenti da colpe per il disastro che si sta consumando in campionato dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime cinque giornate. Ecco perché la conseguenza di un eventuale fallimento la subirebbero anche loro. Con la mancata qualificazione in Champions League salterebbero di fatto una settantina di milioni obbligando la società a mettere sul mercato ... Leggi su inter-news (Di lunedì 17 aprile 2023) Vero che a pagare è sempre l’allenatore e in questo caso specifico Simonesembrerebbe essere al centro del mirino, ma in realtà come specificato anche dal Corriere dello Sport questa mattina, anche isonoda parte della società. NON SOLO L’ALLENATORE – La societàpunta il dito non solo “contro” mister Simone, ma anche sui. Non sono esenti da colpe per il disastro che si sta consumando in campionato dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime cinque giornate. Ecco perché la conseguenza di un eventuale fallimento la subirebbero anche loro. Con la mancata qualificazione in Champions League salterebbero di fatto una settantina di milioni obbligando la società a mettere sul mercato ...

