(Di lunedì 17 aprile 2023) Il futuro di Simoneall’sembra ormai segnato. Una qualificazione “diretta” in Champions League o tramite la vittoria della coppa (difficile) potrebbe in qualche modo “salvare” la stagione, ma secondo il Corriere dello Sport il tecnico potrebbe salutare il club a prescindere dagli. DESTINO SEGNATO – L’e Simonecredono ancora di poter ottenere la qualificazione alla prossima Champions League nelle otto partite di campionato rimaste,se, secondo il quotidiano romano, al termine della stagione ilpotrebbe consumarsi a prescindere dai risultati. Del resto, in questi ultimi mesi, qualcosa si è incrinato. Sono venute meno sintonia e fiducia potrebbe essere meglio per tutti separarsi. Da una parte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Inzaghi, divorzio Inter non da escludere anche con obiettivi raggiunti. Ombra del sostituto - CdS - - sportli26181512 : #Inter, #Inzaghi a rischio: può saltare ora o a giugno: La priorità è partecipare alla prossima Champions, ma anche… - claudio301065 : RT @MCriscitiello: Inter-Fiorentina Primavera 0-4 dopo 25 minuti. Live Sportitalia. Si parla di Chivu sulla panchina della prima squadra in… - EneaTrapani : RT @MCriscitiello: Inter-Fiorentina Primavera 0-4 dopo 25 minuti. Live Sportitalia. Si parla di Chivu sulla panchina della prima squadra in… - __carmelog__ : RT @MCriscitiello: Inter-Fiorentina Primavera 0-4 dopo 25 minuti. Live Sportitalia. Si parla di Chivu sulla panchina della prima squadra in… -

Probabilmente ha ragione, uno non all'altezza (per dirla in modo educato) dell'Inter fino a ... Il, attraverso un esonero o più verosimilmente una risoluzione del contratto in scadenza ...Secondo il giornalista Sandro Sabatini però la storia tra l'Inter eè destinata a concludersi a fine stagione, come sottolinea nel suo editoriale per Calciomercato.com...Simone, finito nuovamente nel ciclone della critica dopo l'ennesimo passo falso in Serie A e il pareggio in casa della Salernitana. L'allenatore piacentino non può più sbagliare e un...

Inzaghi, divorzio Inter non da escludere anche con obiettivi raggiunti. Ombra del sostituto – CdS Inter-News.it

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il rapporto tra Inzaghi e l'Inter si è consumato e l'addio appare inevitabile ...Fulvio Collovati ha parlato alla Domenica Sportiva dei numeri di Simone Inzaghi all’Inter in questa stagione. Ora c’è una crisi generale in attacco. Inzaghi non ha valorizzato le alternative. Ora ne h ...