Inzaghi a rischio | ma chi al suo posto all’Inter? Cinque nomi e uno ‘fattibile’ – SM

(Di lunedì 17 aprile 2023) Simonerischia grosso dopo la brutta figuraccia, l’ennesima, a San Siro contro il Monza. Ma chi potrebbe essere il suo successore? L’edizione odierna di Sportmediaset stila una lista di. SUCCESSORI – La dirigenza dell’Inter spera sempre in una ripresa e una risposta da dare sul campo a partite dalla sfida di ritorno di Champions League contro il Benfica. Mancano ancora otto giornate di campionato quindi la situazione può ancora migliorare, ma il futuro di Simoneresta comunque incerto a prescindere dagli obiettivi. Marotta e Ausilio vogliono evitare di affidarsi sin da subito a Cristian Chivu, attuale allenatore della Primavera. Per quanto riguarda la prossima stagione, invece, inella lista sono almeno: il primo è ...

... insieme al coetaneo Dimarco, oggi punto fermo della squadra di), ma anche uno slancio ... Ragionando in questi termini, ilche l'Inter possa non giocare la Champions e la situazione ...... SimoneFALLI DA DIETRO " COMMENTI ALLA 30° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2022 - 23 Che rottura ... E' lo stessoche corre Inzaghino. Dopo l'ennesima figuraccia a San Siro. A fine partita ......quarti di finale di Champions League in casa del Benfica maturata nel secondo tempo con le reti di Nicolò Barella e Romelu Lukaku aveva restituito una certa stabilità alla panchina di Simone. ...

Inter, Inzaghi a rischio subito se esce dalla Champions col Benfica Corriere della Sera

Dal Portogallo lanciano l'indiscrezione: mille tifosi pericolosi del Benfica sono pronti a sbarcare mercoledì a Milano ...