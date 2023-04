Inviate a Ester Viola le vostre storie di relazioni difettose | complicate | attorcigliate | tormentate o semplicemente “incasinate” a ultraviolet@iodonna it e avrete le risposte

Leggi su iodonna

(Di lunedì 17 aprile 2023) Cara,sono F. e non so riprendermi da una storia che ho chiuso io. Non bastano una laurea in Cattolica, un master in Bocconi, un esame di stato per collegarmi alla realtà, mi ostino a volere una bacchetta magica che riporti le cose come erano prima, senza che funzioni la ragione. Lui si chiama come me ed è l’uomo quasi perfetto. Dieci anni più grande, viene a salvarmi da una vita noiosa. Mentre pensavo di fare l’amante, lui, in tempo record, si separa, divorzia, annulla alla Sacra Rota, vende casa e azienda e si trasferisce a Milano. Sono stati anni fantastici, di felicità, quella vera per noi. Avevo tutto: la vita e l’amore che ho sempre voluto. Uno che faceva tutto per me, che c’era sempre, che mi metteva al primo posto, che mi adorava. Non solo vizi, viaggi e regali, ma quello che la vita te la risolve. Qualunque problema si tratti, ...