Investire in BTP: ecco il titolo obbligazionario più remunerativo (Di lunedì 17 aprile 2023) Investire in BTP: ecco il titolo obbligazionario di medio-lungo periodo più remunerativo e più conveniente. Gli investimenti in BTP (Buoni del Tesoro Poliennali) sono fra gli strumenti finanziari sicuri. Prima di Investire in titoli di debito (obbligazioni) a medio-lungo termine è necessario tenere in debita considerazione le caratteristiche e i rendimenti dell'investimento. Il rendimento spettante dipende da differenti fattori, tra cui: la capacità dell'investitore di detenere l'investimento e la capacità di ripagare il capitale da parte dello Stato. In condizioni poco favorevoli e nel caso di perdite in conto capitale, il soggetto risparmiatore può trovarsi costretto a disInvestire il capitale. Nel caso in cui il risparmiatore abbia la capacità di portare a scadenza ...

