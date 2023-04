Intesa tra Comune e Salernitana per lo stadio ‘Arechi’ e il campo ‘Volpe’ (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sei anni più altri sei, con possibilità di rivedere i termini in caso di partecipazione della Salernitana a competizioni internazionali o in caso di retrocessione. Sarà il consiglio comunale del 28 aprile, dopo la delibera di Giunta, a ratificare la Convenzione di utilizzo dello stadio Arechi e del campo Volpe. Questa mattina in una conferenza stampa alla presenza di molti tifosi, amministrazione comunale e club granata hanno illustrato i dettagli della nuova Intesa. In attesa dei lavori per la copertura totale dello stadio, che saranno finanziati dalla Regione Campania, si punta a riaprire in tempi rapidi la Curva Nord che sarà destinata ai tifosi granata, con il dislocamento del settore ospiti nei Distinti. Ciò consentirà di portare la capienza dell’Arechi a 34000 ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sei anni più altri sei, con possibilità di rivedere i termini in caso di partecipazione dellaa competizioni internazionali o in caso di retrocessione. Sarà il consiglio comunale del 28 aprile, dopo la delibera di Giunta, a ratificare la Convenzione di utilizzo delloArechi e delVolpe. Questa mattina in una conferenza stampa alla presenza di molti tifosi, amministrazione comunale e club granata hanno illustrato i dettagli della nuova. In attesa dei lavori per la copertura totale dello, che saranno finanziati dalla Regione Campania, si punta a riaprire in tempi rapidi la Curva Nord che sarà destinata ai tifosi granata, con il dislocamento del settore ospiti nei Distinti. Ciò consentirà di portare la capienza dell’Arechi a 34000 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Recommon : ??? Dal 2016 a oggi, #UniCredit e #IntesaSanpaolo hanno concesso all’industria fossile rispettivamente 43 e 22 milia… - intoscana : Ci sono anche due startup toscane tra le ventiquattro selezionate in tutta Italia da Elite Lounge, il nuovo percors… - bisignanotweet : Quando la politica agisce per il bene del settore. È stato siglato tra CONI, Intergruppo Parlamentare e FESDI un pr… - SassiLive : PROTOCOLLO D’INTESA TRA ZES IONICA INTERREGIONALE ED ITS LOGISTICA PUGLIA. GALLUCCI: “UNO STRUMENTO UTILE PER ATTRA… - DottPavone : Si chiede al furto dell' account avvenuto l utilizzo della mia denunzia dei redditi 2012/13su gavin3@alice.it pagat… -