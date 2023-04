Interphex 2023 | Steriline presenterà la nuova Robotic Nest Filling Machine

(Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) - Como 17/04/. Ladisarà presentata in anteprima presso lo stand 2537 nel corso dell'evento internazionaledi New York, in programma dal 25 al 27 aprile., leader nel settore delle soluzioni di riempimento per la lavorazione asettica di prodotti iniettabili, è sinonimo sul mercato globale di sistemi robotizzati ad elevata efficienza, sicurezza e flessibilità, impiegati nei processi di produzione di farmaci tossici e/o atossici. Innovazioni di prodotto e di processo che riducono al minimo il rischio di errore umano, efficientando di conseguenza la qualità totale del prodotto finito. Tecnologie di ultima generazione specificatamente ...

Featuring fast changeover and statistical weight control, the Essentia 100 Capsule Filler can produce up to 100,000 capsules per hour.Stericlean TX2-60L will simulate an API handling process and Stericlean+ TX2-60 will run through a standard filling application.