Inter, Zanetti: Rendimento inaccettabile della squadra. Lukaku? Deve reagire” (Di lunedì 17 aprile 2023) Javeri Zanetti si è lasciato andare ad un’analisi della formazione nerazzurra: “L’Inter è forte, il Rendimento è inaccettabile. Ma la squadra è con Inzaghi”. L’ex capitano ha poi continuato: “Contro il Benfica sarà una gara che determinerà anche il futuro. La questione è di testa, non so spiegarmi la differenza di resa tra campionato e coppe. Romelu Lukaku? Paga ancora il suo infortunio”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 aprile 2023) Javerisi è lasciato andare ad un’analisiformazione nerazzurra: “L’è forte, il. Ma laè con Inzaghi”. L’ex capitano ha poi continuato: “Contro il Benfica sarà una gara che determinerà anche il futuro. La questione è di testa, non so spiegarmi la differenza di resa tra campionato e coppe. Romelu? Paga ancora il suo infortunio”. SportFace.

