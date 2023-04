Inter, Zanetti: «L’Inter è forte, rendimento inaccettabile. Ma la squadra è con Inzaghi» (Di lunedì 17 aprile 2023) Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato a margine del torneo giovanile ‘Manlio Selis’. Ecco le sue dichiarazioni Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato a margine del torneo giovanile ‘Manlio Selis’. PAROLE – «L’Inter è forte, rendimento inaccettabile. Ma la squadra è con Inzaghi. Sfida di Champions League con il Benfica? Una gara che determinerà anche il futuro. La questione è di testa, non so spiegarmi la differenza di resa tra campionato e coppe. Lukaku? Paga ancora il suo infortunio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Javier, vicepresidente dell’, ha parlato a margine del torneo giovanile ‘Manlio Selis’. Ecco le sue dichiarazioni Javier, vicepresidente dell’, ha parlato a margine del torneo giovanile ‘Manlio Selis’. PAROLE – «L’. Ma laè con. Sfida di Champions League con il Benfica? Una gara che determinerà anche il futuro. La questione è di testa, non so spiegarmi la differenza di resa tra campionato e coppe. Lukaku? Paga ancora il suo infortunio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Zanetti: “Inter, problema di testa. Rendimento inaccettabile. Ma la squadra è con Inzaghi. Se non fosse così non av… - nostalgiafutbo1 : Zanetti. Inter. - CalcioNews24 : #Inter, la rivelazione di #Zanetti - serieAnews_com : ???? #Inter, Javier #Zanetti parla di Romelu #Lukaku e della stagione che non è andata fin qui come ci si sarebbe as… - piacere_inter : ??? Javier #Zanetti a @repubblica: “#Lukaku? Tutta colpa del lungo infortunio. Per le sue caratteristiche fisiche, c… -