Inter, un sacrificio in estate: salgono le quotazioni di Onana (Di lunedì 17 aprile 2023) salgono le quotazioni di André Onana come possibile sacrificio per l'Inter in estate: lo riferisce Il Corriere dello Sport, secondo... Leggi su calciomercato (Di lunedì 17 aprile 2023)ledi Andrécome possibileper l'in: lo riferisce Il Corriere dello Sport, secondo...

Calciomercato Inter, Onana possibile sacrificio in estate Calciomercato Inter, Onana ha scavalcato Dumfries nella lista dei possibili partenti di lusso per l'estate André Onana potrebbe lasciare l'Inter dopo appena un anno Il portiere nerazzurro, secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, ha superato Dumfries nella lista dei sacrificabili di lusso. L'addio del portiere in ogni caso non ... L'ultima frontiera della crisi Inter: premi per entrare in Champions League Dunque, riduzione dei costi, taglio degli stipendi, qualche sacrificio di mercato e nel caso dell'Inter un problema di non poco conto per una proprietà che ha difficoltà a immettere denaro nei conti ... Inter, game over Lukaku: no al prestito bis dal Chelsea, serve altro ...Big Rom in maglia nerazzurra sarebbe quella di un "sacrificio economico" importante da parte del giocatore a livello di ingaggio o un finale di stagione epico da parte dello stesso belga. Inter, si ... Mercato Inter, situazione sacrificabili: Marotta amplia la lista dei partenti In casa Inter l'amministratore delegato Marotta avrebbe deciso di allargare l'elenco delle possibili cessioni di mercato estive ...