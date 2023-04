Inter | un dubbio per il Benfica | la probabile formazione

(Di lunedì 17 aprile 2023) Le difficoltà riscontrate in campionato, con appena un punto conquistato nelle ultime cinque giornate, dovranno essere messe da parte per una notte. L', dopo l'affermazione per 2-0 nella gara di andata grazie alle reti di Barella...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IMDelu90 : @totofaz @Claudinter @Paolo78475202 @Gianlu_BoNa1990 @VHolywat @DavidOnepv @mckillbill Io, invece, qualche dubbio c… - FraNapoli93 : @tancredipalmeri Inter STRAFAVORITA per la FINALE, nessun dubbio - Fede88Tartara : Ieri guardavo un po' di gol subiti dall #Inter quest anno. Oltre a quello contro il #Monza di sabato mi sono soffer… - ValerioMoggia : @ilnerello Roma e Atalanta avrebbero un potenziale enorme, forse anche il Milan. Ho qualche dubbio sull'Inter: da t… - tal_Marco : RT @_schiaffino__: @_talebanikov @mgpg07 questo senza dubbio. Ma almeno li distingui. Qui è tutto l’ambiente che sta alimentando questa sch… -

... Tonali, Kruni; Diaz, Bennacer, Leão; Giroud In: Giroud (tendine d'Achille) Diffidati : Ballo, Calabria, Kruni, Tomori, Tonali Highlights: Milan - Napoli 1 - 0 Mercoledì 19 aprile- ...Il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell'da ormai settimane viene messo inin vista della prossima stagione. Bisognerà vedere come i nerazzurri termineranno il loro percorso, che li vede protagonisti ancora in Champions League e ...Il classe 2000 è in forteanche per- Juventus di Coppa Italia. Il ritorno della semifinale è infatti in programma il prossimo 26 aprile, tra meno di dieci ...

Benfica-Inter, le probabili formazioni: dubbio Dzeko-Lukaku per Inzaghi Sky Sport

Se la sinistra ha ancora dei dubbi su come viene gestito il traffico di esseri umani, la predetta testimonianza dovrebbe servire a cancellare ogni dubbio". Anche per questo motivo è importante il ...Il fondo Investcorp fa sentire finalmente la sua voce con una dichiarazione ufficiale: affare per l'acquisizione dell'Inter sempre vivo ...