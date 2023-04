Inter | sorpasso per il post Samaden alla guida delle giovanili | fumata bianca a un passo

(Di lunedì 17 aprile 2023) L'ha scelto, dopo settimane di valutazioni e unin testa: in un primo momento il nome più caldo per subentrare a Roberto...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : FCIN1908 / Inter, sorpasso completato su #Catellani: il post #Samaden è #Tarantino - cmdotcom : #Inter, sorpasso per il post #Samaden: fumata bianca a un passo - jrbasket2015 : RT @fcin1908it: FCIN1908 / Inter, sorpasso completato su #Catellani: il post #Samaden è #Tarantino - InterClubIndia : RT @fcin1908it: FCIN1908 / Inter, sorpasso completato su #Catellani: il post #Samaden è #Tarantino - El_Principe22_ : RT @fcin1908it: FCIN1908 / Inter, sorpasso completato su #Catellani: il post #Samaden è #Tarantino -

Per il Marsiglia di Igor Tudor l'operazione è quella del. La squadra di casa infatti, dopo ... con Sanchez quindi in campo dal primo minuto, l'expotrebbe trovare con facilità, viste le ...... che rendeva ilal quarto posto più che possibile. Invece ha vinto il Monza grazie a un colpo di testa di Caldirola (78'), alle parate di Di Gregorio e alla confusione dell', capace di ...Non vive un momento tranquillo l'che colleziona un'altra sconfitta in campionato e vede più complicata la corsa ChampionsIl possibileche si trasforma in un distacco aumentato. L'si ritrova a - 2 dal Milan quando nel pomeriggio sembrava che potesse superare i cugini e prendersi il quarto posto. Simone Inzaghi (...

Inter-Monza 0-1, i nerazzurri falliscono il sorpasso al Milan: a segno Caldirola ilmessaggero.it

L'Inter ha scelto, dopo settimane di valutazioni e un sorpasso in testa: in un primo momento il nome più caldo per subentrare a Roberto Samaden alla guida del settore giovanile era l'omologo della ...Top squadre calcio più social: crolla anche online l’Inter di Inzaghi, Juve in vetta, fenomeno Napoli. By Primaonline.it ...