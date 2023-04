Inter | si valuta un premio ai giocatori per il quarto posto

(Di lunedì 17 aprile 2023) Non è bastato un lungo confronto direttamente sabato sera nella pancia di San Siro fra la dirigenza e il tecnico Simone Inzaghi. Nella giornata di domenica, infatti, in casaè andato in scena un altro faccia a faccia per ribadire al tecnico cosa non va e l’importanza di finire nelle prime quattro a fine L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Bloomberg – Il patron del Leeds #Radrizzani valuta di comprare l’#Inter. Fonti vicine alla questione confermano an… - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: #Inter, si valuta un premio ai giocatori per l'obiettivo quarto posto - sportli26181512 : #Governance #Notizie Inter, si valuta premio ai giocatori per il quarto posto: Non è bastato un lungo confronto dir… - CalcioFinanza : #Inter, si valuta un premio ai giocatori per l'obiettivo quarto posto - BartAprile : RT @RiccardoDanna1: L'#Inter valuta i parametri zero come #Firmino e #Thuram o l'acquisto di #Retegui per sostituire #Lukaku. ?? La dirigen… -

L'non ha intenzione di gettare al vento il lavoro fatto negli ultimi anni e così ad Appiano parla ancora con Inzaghi L'non ha intenzione di gettare al vento il lavoro fatto negli ultimi anni e così ad Appiano parla ancora con Inzaghi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico non ...Lukaku non ha convinto dopo il ritorno all': riscatto lontano, la dirigenza nerazzurrai sostituito in attacco per la prossima stagioneL'cade anche contro il Monza e rischia di compromettere maledettamente l'accesso tra le ...Un vertice tira l'altro, come fossero pasticcini col té. Neanche il tempo di un faccia a faccia tra tecnico e dirigenza e all'urge incontrarsi di nuovo. In questa squadra in tempesta va così anche perché le delusioni in campionato continuano a sommarsi. Parlare non è una seduta collettiva di psicanalisi, ma un modo per ...

Altro vertice Inter-Inzaghi: si valuta un premio per l’arrivo tra le prime quattro La Gazzetta dello Sport

Lukaku non ha convinto dopo il ritorno all'Inter: riscatto lontano, la dirigenza nerazzurra valuta i sostituito in attacco per la prossima stagione ...Da giorni si rincorrono voci sul fatto che un gruppo di fondi internazionali vorrebbe presentare un elenco di candidati puntando a ottenere la maggioranza all’assemblea del 10 maggio ...