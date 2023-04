Inter, ricorso contro la squalifica di Lukaku in Coppa Italia (Di lunedì 17 aprile 2023) L’Inter ha presentato un ricorso contro la squalifica comminata a Romelu Lukaku nell’andata della semifinale di Coppa Italia. L’attaccante belga era stato sanzionato con una giornata di stop in seguito al cartellino rosso per doppia ammonizione nella sfida con la Juventus: il secondo giallo era arrivato dopo l’esultanza del centravanti per il gol dell’1-1, giudicata L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 17 aprile 2023) L’ha presentato unlacomminata a Romelunell’andata della semifinale di. L’attaccante belga era stato sanzionato con una giornata di stop in seguito al cartellino rosso per doppia ammonizione nella sfida con la Juventus: il secondo giallo era arrivato dopo l’esultanza del centravanti per il gol dell’1-1, giudicata L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MatteoBarzaghi : Inter fa ricorso contro squalifica di Lukaku in Coppa Italia. @SkySport #Lukaku - marifcinter : Coppa Italia, #Inter ha deciso di fare ricorso contro la squalifica di Romelu #Lukaku dopo #JuventusInter -… - FBiasin : L'#Inter presenta ricorso contro la squalifica di #Lukaku in #CoppaItalia. - CalcioFinanza : L’Inter presenta un ricorso contro la squalifica di Romelu Lukaku in Coppa Italia - Chrisob89 : RT @FBiasin: L'#Inter presenta ricorso contro la squalifica di #Lukaku in #CoppaItalia. -