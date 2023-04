Inter, Retegui in pole per l’attacco (Di lunedì 17 aprile 2023) L’Inter non rinnoverà il prestito di Lukaku ed è alla ricerca di un sostituto: Retegui è in pole per i nerazzurri L’Inter non rinnoverà il prestito di Lukaku ed è alla ricerca di un sostituto: Retegui è in pole per i nerazzurri. Nonostante sia ora infortunato, l’attaccante italo-argentino è stato seguito a lungo dagli scout nerazzurri e in estate potrebbe approdare a Milano. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 aprile 2023) L’non rinnoverà il prestito di Lukaku ed è alla ricerca di un sostituto:è inper i nerazzurri L’non rinnoverà il prestito di Lukaku ed è alla ricerca di un sostituto:è inper i nerazzurri. Nonostante sia ora infortunato, l’attaccante italo-argentino è stato seguito a lungo dagli scout nerazzurri e in estate potrebbe approdare a Milano. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

