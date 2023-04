Inter, Repubblica: Ausilio ha incontrato l’agente di De Zerbi (Di lunedì 17 aprile 2023) Il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter da ormai settimane viene messo in dubbio in vista della prossima stagione. Bisognerà vedere come i nerazzurri termineranno il loro percorso, che li vede protagonisti ancora in Champions League e in Coppa Italia, oltre che alla ricerca di un posto tra i primi quattro in campionato. Intanto, la dirigenza inizia a sondare possibili alternative per il futuro. Secondo quanto riporta “la Repubblica”, Piero Ausilio a Barcellona avrebbe incontrato l’agente di Roberto De Zerbi, protagonista sulla panchina del Brighton in questa stagione. Il tecnico bresciano ha una clausola rescissoria di 13 milioni di euro e non sarà facile per qualsiasi club italiano riuscire a portarlo via. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 aprile 2023) Il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’da ormai settimane viene messo in dubbio in vista della prossima stagione. Bisognerà vedere come i nerazzurri termineranno il loro percorso, che li vede protagonisti ancora in Champions League e in Coppa Italia, oltre che alla ricerca di un posto tra i primi quattro in campionato. Intanto, la dirigenza inizia a sondare possibili alternative per il futuro. Secondo quanto riporta “la”, Pieroa Barcellona avrebbedi Roberto De, protagonista sulla panchina del Brighton in questa stagione. Il tecnico bresciano ha una clausola rescissoria di 13 milioni di euro e non sarà facile per qualsiasi club italiano riuscire a portarlo via. SportFace.

