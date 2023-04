Inter, presentato il ricorso per la squalifica di Lukaku (Di lunedì 17 aprile 2023) L’Inter ha deciso di presentare ricorso dopo la squalifica Romelo Lukaku nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Juventus Dopo alcuni giorni d’attesa e riflessione, l’Inter ha scelto di presentare ricorso per la squalifica inflitta a Romelu Lukaku dopo la sua esultanza nel match di Coppa Italia contro la Juventus. A riportarlo è Sky Sport. Simone Inzaghi spera dunque di poter riavere il belga a disposizione per la gara di ritorno prevista per il 26 aprile a San Siro. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU InterNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 aprile 2023) L’ha deciso di presentaredopo laRomelonella semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Juventus Dopo alcuni giorni d’attesa e riflessione, l’ha scelto di presentareper lainflitta a Romeludopo la sua esultanza nel match di Coppa Italia contro la Juventus. A riportarlo è Sky Sport. Simone Inzaghi spera dunque di poter riavere il belga a disposizione per la gara di ritorno prevista per il 26 aprile a San Siro. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

