Inter, nuovo summit con Inzaghi: Benfica non sarà decisiva, ma si valuta premio per il quarto posto (Di lunedì 17 aprile 2023) L’Inter non ha intenzione di gettare al vento il lavoro fatto negli ultimi anni e così ad Appiano parla ancora con Inzaghi L’Inter non ha intenzione di gettare al vento il lavoro fatto negli ultimi anni e così ad Appiano parla ancora con Inzaghi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico non sarebbe in bilico nemmeno se dovesse perdere col Benfica. La società sta valutando di spronare la squadra con un premio in caso di arrivo tra le prime quattro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 aprile 2023) L’non ha intenzione di gettare al vento il lavoro fatto negli ultimi anni e così ad Appiano parla ancora conL’non ha intenzione di gettare al vento il lavoro fatto negli ultimi anni e così ad Appiano parla ancora con. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico non sarebbe in bilico nemmeno se dovesse perdere col. La società stando di spronare la squadra con unin caso di arrivo tra le prime quattro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Nerazzurri di nuovo in campo ad Appiano ?? #ForzaInter - calciomercatoit : ???? Nuovo addio di #Lukaku: l'#Inter non lo confermerà a fine stagione ?? - micos56 : @juventusfc e anche perché spero vada via Allegri e si inizi un nuovo progetto tecnico.Quindi forza Sporting o al p… - sportli26181512 : Altro vertice Inter-Inzaghi: si valuta un premio per l’arrivo tra le prime quattro: Altro vertice Inter-Inzaghi: si… - Onda_CalabraIII : @lordpeto @Claudio4_ @BE_INTER @marifcinter Se tu non hai i giocatori ma ti intestardisci a giocare col baricentro… -