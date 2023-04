Inter, nuova partnership con Kartell con finalità benefiche (Di lunedì 17 aprile 2023) L’Inter ha annunciato attraverso un comunicato una partnership con l’azienda Kartell. Una collaborazione che avrà anche finalità benefiche. COLLABORAZIONE – Questo il comunicato sulla collaborazione tra l’Inter e l’azienda Kartell: “Due eccellenze che incarnano l’identità della città di Milano tornano a collaborare in occasione della Milano Design Week. Inter e Kartell lanciano per la prima volta un prodotto realizzato in collaborazione: una riedizione in limited edition degli iconici Componibili, contaminati dai colori nerazzurri. I primi 10 componibili saranno rivelati in anteprima all’Interno delle I M e Milano lounge di San Siro che accoglieranno gli ospiti del club per il ritorno dei quarti di finale di Champions ... Leggi su inter-news (Di lunedì 17 aprile 2023) L’ha annunciato attraverso un comunicato unacon l’azienda. Una collaborazione che avrà anche. COLLABORAZIONE – Questo il comunicato sulla collaborazione tra l’e l’azienda: “Due eccellenze che incarnano l’identità della città di Milano tornano a collaborare in occasione della Milano Design Week.lanciano per la prima volta un prodotto realizzato in collaborazione: una riedizione in limited edition degli iconici Componibili, contaminati dai colori nerazzurri. I primi 10 componibili saranno rivelati in anteprima all’no delle I M e Milano lounge di San Siro che accoglieranno gli ospiti del club per il ritorno dei quarti di finale di Champions ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Domenica 26 marzo, insieme a @javierzanetti e @bambam9oficial è stata inaugurata la nuova #InterAcademy Chile! 200… - Inter : Una nuova notte di #UCL sta per iniziare ?? Gustiamoci insieme le emozioni dei 3?? precedenti tra Benfica e Inter ??… - Inter : Abbiamo scoperto una nuova emoji per descrivere come ci sentiamo stasera: ?? #ForzaInter #UCL #BenficaInter - internewsit : Inter, nuova partnership con Kartell con finalità benefiche - - FTuidder : @bergomifabio Se Antonio torna è solo perché ci sarà realmente una società nuova allora.....detto questo siamo così… -