Inter, la dirigenza pensa a un premio in denaro in caso di qualificazione Champions (Gazzetta) (Di lunedì 17 aprile 2023) L’Inter le sta provando tutte pur di raggiungere ormai l’unico obiettivo che conta davvero in questa travagliata stagione. Dopo il Monza il summit direttamente a San Siro, tra dirigenza e allenatore uno scambio che ha ribadito l’importanza, almeno, del quarto posto in classica. Ma il tempo porta consiglio e la dirigenza ad Appiano gentile ha in mente un altro piano per stimolare e motivare uno spogliatoio che mostra un encefalogramma piatto in campionato. Ne scrive la Gazzetta: “Così, dopo la lunga e strana chiacchierata notturna di sabato sera, direttamente dentro alla pancia di San Siro, il confessionale è stato riaperto ieri alla Pinetina. E davanti a questo gruppo bizzarro, che nel giro di pochi giorni è stato prima eroico e poi indisponente, il club potrebbe prendere decisioni a sorpresa“. Ieri si parlava di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 aprile 2023) L’le sta provando tutte pur di raggiungere ormai l’unico obiettivo che conta davvero in questa travagliata stagione. Dopo il Monza il summit direttamente a San Siro, trae allenatore uno scambio che ha ribadito l’importanza, almeno, del quarto posto in classica. Ma il tempo porta consiglio e laad Appiano gentile ha in mente un altro piano per stimolare e motivare uno spogliatoio che mostra un encefalogramma piatto in campionato. Ne scrive la: “Così, dopo la lunga e strana chiacchierata notturna di sabato sera, direttamente dentro alla pancia di San Siro, il confessionale è stato riaperto ieri alla Pinetina. E davanti a questo gruppo bizzarro, che nel giro di pochi giorni è stato prima eroico e poi indisponente, il club potrebbe prendere decisioni a sorpresa“. Ieri si parlava di ...

