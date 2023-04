Inter, la crisi dell’attacco: quasi trenta tiri per fare un gol (Di lunedì 17 aprile 2023) La crisi di risultati dell’Inter ha una spiegazione nella totale sterilità dell’attacco nerazzurro. Nelle ultime otto partite i gol sono stati minimi a fronte dei tiri effettivamente prodotti. crisi DI RISULTATI – Da Spezia-Inter qualcosa si è inceppato. Se prima la squadra aveva un andamento altalenante, ma sapeva ancora vincere, dopo quella partita il rendimento si è appiattito. Otto partite con una sola vittoria, per quanto prestigiosa nei quarti di Champions League col Benfica. Per il resto tre pari e quattro sconfitte. Con un reparto in crisi in modo specifico: l’attacco. ATTACCO STERILE – In otto partite infatti l’Inter ha trovato la via del gol solo in quattro. Con Spezia, Juventus in Coppa Italia, Salernitana e Benfica. Un totale di cinque reti ... Leggi su inter-news (Di lunedì 17 aprile 2023) Ladi risultati dell’ha una spiegazione nella totale sterilitànerazzurro. Nelle ultime otto partite i gol sono stati minimi a fronte deieffettivamente prodotti.DI RISULTATI – Da Spezia-qualcosa si è inceppato. Se prima la squadra aveva un andamento altalenante, ma sapeva ancora vincere, dopo quella partita il rendimento si è appiattito. Otto partite con una sola vittoria, per quanto prestigiosa nei quarti di Champions League col Benfica. Per il resto tre pari e quattro sconfitte. Con un reparto inin modo specifico: l’attacco. ATTACCO STERILE – In otto partite infatti l’ha trovato la via del gol solo in quattro. Con Spezia, Juventus in Coppa Italia, Salernitana e Benfica. Un totale di cinque reti ...

